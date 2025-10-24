Kaza, akşam saatlerinde Bayındır Mahallesi Özgürlük Bulvarı’nda meydana geldi.

İ.Ç. (40) yönetimindeki hafif ticari araç ile B.C.G.’nin (15) kullandığı elektrikli bisiklet ve N.B. (40) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Elektrikli bisiklette bulunan B.C.G., B.E. (12), Ö.Ç. (15) ve motosikletteki N.B. ile hafif ticari araçtaki Y.Ç. (3) ve Z.Ç. (8) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Elektrikli bisikletteki B.C.G. ile B.E.’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf: DHA