Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Batman’da yoğun sis; görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

        Batman’da yoğun sis; görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

        Batman'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü, sürücülerin araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 23:18 Güncelleme: 20.11.2025 - 23:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hava sıcaklığının 6 dereceye kadar düştüğü kentte etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü.

        Kentin ana arterlerinde, sürücülerin araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Sürücüler araçlarının sis lambalarını açarak ve hızlarını düşürerek trafikte ilerledi.

        "İLK KEZ BÖYLE BİR SİS GÖRDÜM"

        Üniversite öğrencisi Bünyamin Peldek (22), ilk kez bu kadar yoğun sis gördüğünü ifade ederek, “Az önce spordan geldim. Yoğun bir sis var, 5 metreye kadar görebiliyoruz. Sis o kadar yoğun ki, arkadaşlarımızla yurda doğru giderken zorlanıyoruz. İlk defa böyle yoğun bir sis gördüm” dedi.

        Esnaf İkram Güneş (37) ise “Ben hayatımda ilk defa bu kadar sis görüyorum Batman'da. Sis nedeniyle görüş mesafesi çok düşük” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor