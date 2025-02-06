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        Battal İlgezdi hakkında iddianame düzenlendi

        Battal İlgezdi hakkında, Ataşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde ruhsata aykırı inşa edilen 7 yapıya ilişkin yıkım kararlarını uygulamadığı iddiasıyla "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçundan iddianame düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 13:42 Güncelleme: 06.02.2025 - 13:42
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        Battal İlgezdi hakkında iddianame
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        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Ataşehir'deki imara aykırı yapılarla ilgili İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince hazırlanan rapora yer verildi.

        Buna göre raporda, ilçede İmar Kanunu'na aykırı yapılan bazı projeler olduğu, bunlardan bir kısmı için kanunun ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılara ilişkin düzenlemeyi içeren 32. maddesi kapsamında işlem yapılmasına karar verildiği, ancak belediye başkanı ve görevlilerinin bu kararı yerine getirmediği belirtildi.

        Bunun üzerine İçişleri Bakanlığınca, görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle İlgezdi ve 8 kişi hakkında soruşturma izni verildiği, Danıştay'a yapılan itirazın da reddedildiği anlatılan iddianamede, İlgezdi ve 8 şüphelinin Belediye Encümenince ilçedeki 7 taşınmazla ilgili 2020-2022 arasında verilen yıkım kararlarını uygulamadıkları kaydedildi.

        İddianamede, şüphelilerin mimari proje ve imara aykırı yapıları ortadan kaldırmayarak kamunun zarara uğramasına sebebiyet verdikleri ifade edildi.

        Battal İlgezdi, Mahmut Murt, Mehmet Ali Düzova, Sinem Taş, Aysun Gökçen, Cenan Arslan, İlhami Yılmaz, Kalender Özdemir ve Mahmut Benli'nin "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçundan 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, değerlendirilmesi için Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

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