Bay Yanlış oyuncuları kimler? Bay Yanlış dizisi konusu nedir? Sorusu FOX TV ekranlarında izleyicisi ile buluşmasının ardından merak konusu oldu. İşte Bay Yanlış dizisi hakkında detaylar...

BAY YANLIŞ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER

Can Yaman (Özgür Atasoy)

Özge Gürel (Ezgi İnal)

Gürgen Öz (Levent Yazman)

Fatma Toptaş (Cansu Akman)

Suat Sungur (Ünal Yılmaz)

Lale Başar (Sevim Atasoy)

Cemre Gümeli (Deniz Koparan)

Serkay Tütüncü (Ozan Dinçer)

Sarp Can Köroğlu (Serdar Öztürk)

Taygun Sungar (Soner Seçkin)

Feri Baycu Güler (Nevin Yılmaz)

Ece İrtem (Gizem Sezer)

Anıl Çelik (Emre Eren)

Kimya Gökçe Aytaç (İrem Doğan)

BAY YANLIŞ DİZİSİ KONUSU

Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran-bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?