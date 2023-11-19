Bayburt'ta karda mahsur kalan sürücü kurtarıldı

BAYBURT'tayoğun kar ve tipi nedeniyle otomobilde mahsur kalan sürücü, özel idare ekiplerinin iş makinleriyle yolu açması sonrası kurtarıldı.

Trabzon'dan Bayburt'ta otomobili ile seyreden M.B., dün akşam saatlerinde Aydıntepe ilçesi Günbuldu köyü yakınlarında etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı. Aracı kara saplanan sürücünün telefonla yardım çağrısı üzerine, bölgeye AFAD, jandarma ve İl Özel İdare ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makinesiyle yolu açması üzerine kara saplanan araç ile sürücüsü kurtarıldı. Çekiciyle aracı güvenli bölgeye alınan sürücü, ekipler eşliğinde yoluna devam etti.