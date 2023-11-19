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        Bayburt'ta karda mahsur kalan sürücü kurtarıldı

        BAYBURT'tayoğun kar ve tipi nedeniyle otomobilde mahsur kalan sürücü, özel idare ekiplerinin iş makinleriyle yolu açması sonrası kurtarıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 19.11.2023 - 11:50
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        Bayburt'ta karda mahsur kalan sürücü kurtarıldı
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        BAYBURT'tayoğun kar ve tipi nedeniyle otomobilde mahsur kalan sürücü, özel idare ekiplerinin iş makinleriyle yolu açması sonrası kurtarıldı. 

        Trabzon'dan Bayburt'ta otomobili ile seyreden M.B., dün akşam saatlerinde Aydıntepe ilçesi Günbuldu köyü yakınlarında etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı. Aracı kara saplanan sürücünün telefonla yardım çağrısı üzerine, bölgeye AFAD, jandarma ve İl Özel İdare ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makinesiyle yolu açması üzerine kara saplanan araç ile sürücüsü kurtarıldı. Çekiciyle aracı güvenli bölgeye alınan sürücü, ekipler eşliğinde yoluna devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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