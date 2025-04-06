Kop Dağı'nda kar ve tipi etkili oldu

BAYBURT-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi etkili oldu. Nisan ayında etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte dağlar yeniden beyaza büründü.

Kop Dağı Geçidi'nde etkili olan kar yağışının ardından ulaşımda aksamalar yaşandı. Gece saatlerinde aniden bastıran tipi sonrası soğuk havanın da etkisiyle kar, yollarda kısmi buzlanmaya neden oldu. Yoğun kar nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ve yolun kayganlaşması üzerine Karayolları ekipleri tarafından Bayburt-Erzurum kara yolu, Kop Geçidi mevkii geçici olarak trafiğe kapatıldı. Özellikle büyük tonajlı araçların kayma riski nedeniyle TIR ve kamyonlar, güzergah üzerindeki uygun alanlarda durdurularak bekletildi. Kop Dağı güzergahını kullanan sürücüler, o anları kayıt altına alarak tipi ve fırtınanın boyutunu gözler önüne serdi.