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        Karadeniz'de iki mevsim; sahilde piknik, yükseklerde kayak

        DOĞU Karadeniz'in sahil kentlerinde bahar havası görülürken, nisanda yağan karla beyaza bürünen yüksek kesimlerdeki yaylalarda ise kayak heyecanı yaşanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 09:55 Güncelleme: 08.04.2025 - 09:55
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        Karadeniz'de iki mevsim; sahilde piknik, yükseklerde kayak
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        DOĞU Karadeniz'in sahil kentlerinde bahar havası görülürken, nisanda yağan karla beyaza bürünen yüksek kesimlerdeki yaylalarda ise kayak heyecanı yaşanıyor. Sahil kesiminde güzel havaya fırsat bilen vatandaşlar piknik, yürüyüş ve spor yapıyor, Bayburt’ta Kop Dağı’na çıkanlar ise kayıyor.

        Küresel iklim değişikliği ve kuraklığın etkileriyle yağış rejimi değişen Doğu Karadeniz’de sahil bölümündeki kentlerde bahar havası görülürken, nisan ayında yağan karla beyaza bürünen yüksek kesimlerdeki tesislerde ise kayak yapılıyor. Vatandaşlar sahil kesiminde piknik, yürüyüş ve spor yaparak güzel havanın keyfini çıkarıyor. Bayburt’ta deniz seviyesinden 2409 metre yüksekteki Kop Dağı’nın karla kaplı zirvesine çıkanlar ise kayak yapıyor. Yaz ve kış sporlarının aynı günde yapılabildiği bölge yerli yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

        Nisan ayında kayak yapan Emre Karapınar, “Amatör olarak yıllardır kayak yapıyorum. Ergan Dağı ile Palandöken’de de kaydım ama Kop Dağı'ndaki pistin zevkini hiçbir kayak merkezi vermedi. Ailemizle buraya geldik. Çok keyifli eğlenceli vakit geçiyoruz" dedi.

        İzmir’den kayak için bölgeye gelen Murat Yılmaz da “Daha önce Palandöken’i görmüştük. Erzurum’dan ziyade Bayburt'taki Kop Dağı'nı tavsiye etmişlerdi. Biz de geldik gördük. Palandöken’i bize hiç aratmadı. Gayet güzel bir yer" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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