Bayburt'ta ilçelerde doğal gaz projesinin ilk etabı hizmete alındı

BAYBURT (AA) - Bayburt'un Demirözü ve Aydıntepe ilçelerinde doğal gaz projesinin ilk etabı hizmete alındı.

Vali Cüneyt Epcim, Demirözü ilçe merkezinde düzenlenen törende, iki ilçenin doğal gaza kavuşmasıyla yıllardır bekleyen sorunun çözüldüğünü söyledi.

İlçe halkının doğal gaza kavuşması nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını belirten Epcim şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı etkin enerji diplomasisi sayesinde, ülkemiz enerji sonunu yaşamadan bu yılı tamamlıyor. Bunu çok önemli görüyor ve kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün özellikle Aydıntepe ve Demirözü ilçelerimize doğalgaz getirmenin büyük bir başarı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu başarıya ortak olan, destek veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'e teşekkür ediyoruz. Bizlerden bugüne kadar desteklerini esirgemeyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız sayın Vedat Bilgin'e, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcımız Alpaslan Bayraktar'a, Milletvekilimiz Fetani Battal'a, kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Tören, Vali Epcim ve katılımcıların sembolik olarak kurulan doğal gaz ocağını yakmalarının ardından tamamlandı.



Epcim, daha sonra Aydıntepe ilçesinde evinde doğal gaz kullanmaya başlayan Canan Altuntaş'a misafir oldu.

Altuntaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Evimizde doğal gaz kullanmaya başladık, çok mutlu olduk. Bizlere ve ilçemize bu hizmeti sunan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Valimiz Cüneyt Epcim'e çok teşekkür ediyoruz." dedi.



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