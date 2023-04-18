Akkoyunlu ailesi, ibadetlerini atalarının inşa ettiği 506 yıllık camide yapıyor

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BAYBURT (AA) - BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta yaşayan Akkoyunlu sülalesi, dedeleri Hacı Ferahşad Bey'in 16'ncı yüzyılda yaptırdığı camide yıllardır saf tutup namaz kılıyor.

Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere beldesinde Akkoyunlu Hacı Ferahşad Bey tarafından 1517 yılında yaptırılan ve Osmanlı mimarisinin tek kubbeli cami örneklerinden olan ibadethane, sağlamlığıyla yıllara meydan okuyor.

2021'de başlatılan ve avluda bulunan 5 bölümlü medrese, mezarlıklar ve bir türbenin gün yüzüne çıkarıldığı restorasyon çalışmalarının ardından cami, 1,5 yıl sonra Aralık 2022'de yeniden ibadete açıldı.

Kentin en önemli tarihi yapılarından biri olan caminin cemaatini, çoğunlukla Hacı Ferahşad Bey'in soyundan gelen belde sakinleri oluşturuyor.

Akkoyunlu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Akkoyunlu, AA muhabirine, Akkoyunluların tarih sahnesine çıktığı günden itibaren kaybolmadan ve asimile olmadan bugüne geldiğini söyledi.

Akkoyunluların gittikleri ve yaşadıkları her yere cami, medrese, bedesten, han ve hamam gibi yapılar inşa ettiğini belirten Akkoyunlu, bu şekilde bulundukları yerin manevi iklimine katkı sağladıklarını dile getirdi.

Gökçedere'de de o dönem mimari yapılar inşa edildiğini kaydeden Akkoyunlu, "Bu cami ve medreseler bundan 5 asır evvel dedem Hacı Ferahşad Bey tarafından yaptırılmış. Hamam, aşevi, medreselerin olduğu bu külliye dönemin üniversitesi görevini üstlenmiştir." dedi.

Akkoyunlu, caminin sağlamlığı ve ihtişamıyla yıllara meydan okuduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bizler o ailenin torunları olarak, Akkoyunlu ailesinin mütevellisi olarak, bu camide namaz kıldığımızda duygulanıyoruz. 5 asır evvel soyundan geldiğimiz, hiç tanımadığımız dedelerimizin secde ettiği yere biz de secde ediyoruz. Bu bizi duygulandırıyor. Babam bu medreselerde hafızlığını yaptı. Yine biz de çocukluğumuzda bu medreselerde talim terbiye gördük. Yaklaşık 2 yıl önce Vakıflar Genel Müdürlüğünce aslına uygun restore edilerek yeniden ibadete açıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

- "Bizim için Hacı Ferahşad Bey Camisi'nde namaz kılmak ayrı bir haz"

Aile bireylerinden Naim Akkoyunlu da atalarının yaptırdığı camide ibadet etmenin hazzını yaşadıklarını vurgulayarak, "Bizim için Gökçedere'de olmak, dedemiz Hacı Ferahşad Bey Camisi'nde namaz kılmak ayrı bir haz, ayrı bir zevk. Burayı yapanlardan, emek verenlerden, yine gelip burada ibadetlerini yapanlardan Allah razı olsun." diye konuştu.

İstanbul'dan ramazanı geçirmek için memleketi Gökçedere'ye gelen Reşat Akkoyunlu da çocukluğunda buradaki medresede Kur'an-ı Kerim eğitimi aldığını söyledi.

İbadet etmek için genellikle tarihi yapıları tercih ettiğini dile getiren Akkoyunlu, "İstanbul'da tarihi camilerin, medreselerin, yapıların yüzlercesi var ama benim gönlümde burası daha farklı çünkü çocukluğum burada geçti. Dedelerimiz burada yatıyor. Hepsinin mezarı belli." ifadelerini kullandı.

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