Bayburt'ta kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi

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BAYBURT (AA) - Bayburt'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen serginin açılışında konuşan Vali Cüneyt Epcim, Halk Eğitim Merkezinin modern binasında çok önemli üretimler gerçekleştirildiğini söyledi.

Bayburtlu kadınların el emeği, göz nuru eserlerini izlemekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Epcim, usta öğretici ve kursiyerleri tebrik etti.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de Bayburtlu kadınların kültürel eserleri geleceğe taşıma adına büyük gayret gösterdiklerini ifade ederek, "Gelecek kuşakların bu kültür dokusunu devam ettireceğine ve merkezde her yapılan çalışmanın ardından bu şehre çok şeyler kazandırıldığına yürekten inanıyorum." dedi.

Halk oyunları ekibinin gösterisi ve müzik dinletisinin ardından ürünlerin yer aldığı serginin açılışını yapan protokol üyeleri, kursiyerler ile usta öğreticilerden bilgi aldı.

Açılışa, DOKAP Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, Bayburt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.



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