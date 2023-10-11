Bayburt'ta dağlık alandaki örtü yangını söndürüldü
Bayburt'ta dağlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.
Bayburt'ta dağlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.
Merkeze bağlı Akduran köyünde dün, henüz belirlenemeyen nedenle dağlık alanda örtü yangını çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Dağlık alana yayılan yangına, arazinin engebeli olması ve rüzgar nedeniyle zor şartlarda müdahale edildi.
Yaklaşık 80 hektarlık alanda etkili olan yangın, köy sakinlerinin de desteğiyle söndürüldü.