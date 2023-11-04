Bayburt uluslararası ödüllü müzeleriyle turizmde fark yaratıyor

BEŞİR KELLECİ - Uluslararası ödüllü Baksı Müzesi ile Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Bayburt'un turizmdeki lokomotifi haline geldi.

Kent merkezine 45 kilometre mesafedeki Bayraktar köyünde, Çoruh Vadisi'ne bakan bir tepenin üzerine ressam ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan tarafından kurulan Baksı Müzesi, 2010'da kapılarını sanatseverlere açtı.

Çağdaş ve geleneksel sanatları aynı çatı altında barındıran, atölyelerle yöre insanına eğitim ve istihdam imkanı da sağlayan müze, 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü'ne ve aynı yıl TBMM Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Geleneksel kültürü koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak için araştırmalar yaparken sıra dışı sergileriyle yurt içi ve yurt dışında adından söz ettiren müze yılda ortalama 25-35 bin turisti ağırladı.

İş insanı Kenan Yavuz da 2013'te, doğup büyüdüğü Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde kültür evi kurdu. Yaklaşık 6 yıl kültür evi olarak hizmet veren mekan, 2019'da "resmi özel müze" statüsü kazandı.

Kentin en önemli kültür ve turizm noktalarından olan ve uluslararası platformlarda önemli ödüller de kazanan müze, ayrıca deneyim turizminde özgün örnekler ortaya koyması dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 Özel Ödülü'ne de layık görüldü.

Aldığı uluslararası ödüllerle özellikle yurt dışında tanınırlığını artıran müzeyi, bu yıl turizm sezonuyla ziyarete açıldığı 1 Mayıs'tan 31 Ekim'e kadar 50 bin kişi ziyaret etti.

- "Buraya gelmeyi hiç düşünmeyen bir sürü entelektüel, yabancı bu yıl geldi"

Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Koçan, AA muhabirine, turizmin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olduğunu söyledi.

Baksı Müzesi'nin bölgeye en büyük katkısının insan hareketleri olduğuna dikkati çeken Koçan, "Buraya ilk kazmayı vurduğumuzda Amerikalılar geldiler. İnsanlar bakıyor Amerikalılar gelmiş bizim tepeye. Şimdi öyle bir şaşkınlık yok. Bu, çok doğal. Onları çağırıyorlar, onlara ikramlarda bulunuyorlar. Onun için bu tür şeyler hem kültürel hem ekonomik hem de başka anlamda yarar sağlayan şeylerdir." dedi.

Koçan, bu yıl müzede açılan önemli sergiler dolayısıyla özellikle konaklamalı ziyaretçi sayısında artış olduğunu dile getirdi.

Bu sezon yaklaşık 35 bin yerli ve yabancı turistin müzeyi ziyaret ettiğini ifade eden Koçan, "Buraya gelmeyi hiç düşünmeyen bir sürü entelektüel, yabancı bu yıl geldi. Yabancı basında 25-30 tane makale çıktı. Böylesine bir tanıtım, böylesine bir pozitif etki alanı başka türlü bir yaratamazsınız." diye konuştu.

- "Kültür ve deneyim turizmini Anadolu'nun her köşesine yaymamız gerekiyor"

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz da Anadolu'nun kadim kültürünü, tarihi ve doğal güzelliklerini tüm dünyaya tanıtma misyonlarını sürdürdüklerini söyledi.

Müzede bu sezon 50 bin ziyaretçi ağırladıklarını belirten Yavuz, "Bu bir köy müzesi için oldukça güçlü bir rakam. Yaptığımız faaliyetlerle, uluslararası alanda elde ettiğimiz başarılarla hem Bayburt'un hem Anadolu'nun güzelliklerini dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz." dedi.

Yavuz, Bayburt'un nüfus bakımından Türkiye'nin en küçük ili olmasına rağmen uluslararası anlamda marka iki müzeye sahip olmasının kent için önemli bir değer olduğunu anlattı.

En önemli amaçlarından birinin de müzenin bulunduğu çevreye katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Müzemizden sonra köylerimizde artık çok daha dikkatli ve estetik yapılarla buluşmaya başladığını, taş ve ahşabın buluşmaya başladığını görüyoruz. İnsanlar daha fazla geçmişlerine ve geleneklerine önem veriyorlar. Buraya 50 bin ziyaretçi gelmesi dolayısıyla Bayburt'un da önemli bir ekonomik açıdan getiri elde etmesini sağlıyor. Köyümüzdeki bir kaç ailenin İstanbul'dan geriye gelmesi ve burada bazı turistik tesislerin yapılması bizi çok mutlu ediyor."