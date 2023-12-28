Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Mikrokredi desteğiyle kendi işini kurdu, şimdi de kadınlara meslek öğretiyor

        BEŞİR KELLECİ - Mikrokredi desteğiyle kendi işinin patronu olan Bayburtlu Hülya Demir, usta öğreticilik yaptığı Halk Eğitim Merkezi kurslarında kadınlara meslek öğretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 11:08 Güncelleme: 28.12.2023 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mikrokredi desteğiyle kendi işini kurdu, şimdi de kadınlara meslek öğretiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BEŞİR KELLECİ - Mikrokredi desteğiyle kendi işinin patronu olan Bayburtlu Hülya Demir, usta öğreticilik yaptığı Halk Eğitim Merkezi kurslarında kadınlara meslek öğretiyor.

        Rize'de 2008 yılında yaşayan Hülya Demir, burada komşuları sayesinde Türkiye İsrafı Önleme Vakfının Türkiye Grameen Mikrofinans Programı kapsamında verilen mikrokredi desteğinden haberdar oldu.

        Dar gelirli kadınlara, küçük sermayelerle kendi işini kurması için imkan sağlayan programa başvuran Demir, verilen 1000 lira mikrokredi ve eşinin desteğiyle piko makinesi satın aldı.

        Evinde çeyizlik eşya üretip satarak iş hayatına adım atan Demir, kısa sürede işini büyütüp Rize'de "Hülya Tasarım" adını verdiği bir atölye açtı.

        Ailesiyle 2018'de memleketi Bayburt'a dönen 3 çocuk annesi Demir, işini büyüterek atölye ve satış mağazası açtı.

        Gerekli sınavları geçerek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde dikiş nakış üzerine usta öğreticilik de yapan Demir, genç kızlara eğitim veriyor.

        40 yaşındaki Hülya Demir, AA muhabirine, 2008'e kadar evinde kendi imkanlarıyla çeyizlik eşyalar ürettiğini söyledi.

        İyi makine almaya bütçesinin yeterli olmadığını belirten Demir, "Buradan aldığım parayla kendime ilk önce güzel bir piko makinesi aldım. Daha sonra çizim makinemi, ütü makinemi aldım. Derken 'Niye kendine bir iş yeri açmıyorsun?" diye aklıma girenler oldu." dedi.

        Demir, eşinin desteğiyle Rize'de küçük bir iş yeri açtığını ve birlikte çalışmaya başladıklarını ifade ederek, 2018'de memleketleri Bayburt'a yerleşmeye karar verdiklerini anlattı.

        Demir, Bayburt'ta da vakfa ait ofis açıklamasıyla mikrokredi aldığını ve iş yeri açtığını aktardı.

        - "Kursta 4 kişi var, onları da kurs bitince buraya almayı düşünüyorum"

        İş yerinde gelinlik hariç çeyiz için gerekli tüm ev tekstili ürünleri yaparak sattıklarını kaydeden Demir, şöyle konuştu:

        "Bizde hazır ürün yok. Ürünlerin dikimi tamamen bana ve çalışanlarıma ait. Şu anda iki çalışanım var, eşimle 4 kişiyiz. Atölyemi büyütmeyi düşünüyorum. Atölyem ayrı, satış yerim ayrı olsun istiyorum. İstihdam sağlamayı, işçi sayısını artırmayı düşünüyorum. Ama elaman sıkıntısı var. Halk Eğitim Merkezinde hocalık yapma sebebim kalifiye elaman yetiştirmek. Kendi kursumda elemanımı yetiştireyim istiyorum. Şu anda kursta 4 kişi var, onları da kurs bitince buraya almayı düşünüyorum."

        Hülya Demir, kursta öğrencilerine tavsiyelerde bulunduğunu belirterek, dar gelirli, ailesinden destek alamayan kadınlar için mikrokredinin bulunmaz bir fırsat olduğunu vurguladı.

        - "Bu işin ticaretini yapmayı düşünüyorum"

        Kursiyerlerden Ebru Özbek ise kursa başlamadan önce hiçbir bilgisi olmadığını, dikişe dair her şeyi hocalarından öğrendiğini anlattı.

        Hülya Demir'in kendileri için örnek bir kadın olduğunu vurgulayan Özbek, "Hocamız sayesinde bir şeyler öğrenip yapmaya, sonrasında satmaya başladık. Bu işin ticaretini yapmayı düşünüyorum. Evde satışına başladım. İşi daha ileriye taşımayı hedefliyorum. Masa örtüsü, nevresim takımları yapıyorum." diye konuştu.

        Hatice Karagöz de kursa katılarak hem yeni şeyler öğrendiğini hem de aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.

        Karagöz, zamanla işini ilerleterek sektörde çalışmak istediğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Terör örgütünün sözde Suriye Kamışlı sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Suriye Kamışlı sorumlusu etkisiz!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Facianın ardından iki kritik soru
        Facianın ardından iki kritik soru
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        The New York Times'tan OpenAI ve Microsoft'a dava
        The New York Times'tan OpenAI ve Microsoft'a dava
        Bahis ve şans oyunlarında vergiler düşürüldü
        Bahis ve şans oyunlarında vergiler düşürüldü
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        'Günübirlik kiralama' yönetmeliği yayımlandı
        'Günübirlik kiralama' yönetmeliği yayımlandı
        Eyfel Kulesi'nde grev
        Eyfel Kulesi'nde grev
        Askerlik ve doğum borçlanmasında 3 günlük fırsat
        Askerlik ve doğum borçlanmasında 3 günlük fırsat
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor
        Meksika-ABD sınırında göçmen yoğunluğu
        Meksika-ABD sınırında göçmen yoğunluğu
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        47 kez bıçaklayıp katletmişti! Katilin kardeşinden savunma!
        47 kez bıçaklayıp katletmişti! Katilin kardeşinden savunma!
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye Resmi Gazete'de
        Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye Resmi Gazete'de
        HPV aşısı: Rahim ağzı kanserine karşı nasıl koruma sağlıyor?
        HPV aşısı: Rahim ağzı kanserine karşı nasıl koruma sağlıyor?
        Doğu Karadeniz için yağmur ve kar uyarısı
        Doğu Karadeniz için yağmur ve kar uyarısı

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Bayburt'ta eski iş arkadaşı kadını boğarak öldüren zanlı tutuk...
        GÜNCELLEME - Bayburt'ta eski iş arkadaşı kadını boğarak öldüren zanlı tutuk...
        Aşçı, eski iş arkadaşı kadını boğarak öldürüp, teslim oldu
        Aşçı, eski iş arkadaşı kadını boğarak öldürüp, teslim oldu
        Bayburt'ta bir kadın eski iş arkadaşı tarafından boğularak öldürdü
        Bayburt'ta bir kadın eski iş arkadaşı tarafından boğularak öldürdü
        Bayburt'ta "Şehitlere Saygı" yürüyüşü düzenlendi
        Bayburt'ta "Şehitlere Saygı" yürüyüşü düzenlendi
        Bayburt'ta kar nedeniyle eğitime ara verildi
        Bayburt'ta kar nedeniyle eğitime ara verildi
        Kop Dağı Geçidi ulaşıma açıldı
        Kop Dağı Geçidi ulaşıma açıldı