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        Bayburt'ta 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 67'si asılsız çıktı

        Bayburt'ta bir yılda 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan çağrıların yüzde 67'sinin asılsız çıktığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 17:01 Güncelleme: 29.12.2023 - 17:18
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        Bayburt'ta 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 67'si asılsız çıktı
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        Bayburt'ta bir yılda 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan çağrıların yüzde 67'sinin asılsız çıktığı bildirildi.

        112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Burhan Yıldızoğlu, AA muhabirine, vatandaşların, birden fazla kurumu ilgilendiren acil olaylarda 112'yi tuşlayarak ulaştıkları merkezde sağlık, polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve orman birimlerinin uzman personelinin 7 gün 24 saat görev yaptığını söyledi.

        Personelin çok sayıda asılsız çağrıyla karşılaştığını belirten Yıldızoğlu, "Özellikle bilgi amaçlı arayanlar yoğunluk oluşturuyor. Örneğin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün numarasını soranlar oluyor, yine muhtarlık telefon numaralarını soranlar oluyor. Bunlar acil çağrı olmayıp, acil çağrı olanlara da engel teşkil ediyor." dedi.

        Yıldızoğlu, özellikle ilk ve ortaokul çağındaki çocukların merkezi gereksiz yere aradığına işaret ederek, "Vatandaşlarımız akıllı saatlerini çocuklara verdiğinde, çalışıp çalışmadığını denemek için 112'yi aradıklarını görüyoruz." diye konuştu.

        Merkeze, çok sayıda ilginç olarak nitelendirilebilecek çağrılar geldiğini de anlatan Yıldızoğlu, şunları kaydetti:

        "Alkollü vatandaşlarımızın bulunduğu ortamlardan şikayetçi olması, birkaç kişinin aynı çağrı üzerinde devamlı araması gibi çağrılar var. Yine mezarlıkta etrafında ölülerin olduğunu söyleyen vatandaşımız aramıştı. Bu vatandaşımızı araştırdığımızda alkollü olduğunu ve mezarlıktan aradığını öğrendik. Bu da gelen çağrılarımız arasında ilginç vaka olarak kayıtlara geçti. Rusya-Ukrayna savaşı olduğu dönemde Genel Kurmay Başkanı'nın numarasını alarak oraya gitmek isteyen bir vatandaşımız oldu. Ayrıca Filistin ve İsrail savaşında yine bir vatandaşımız Filistin için kan bağışında bulunup bulunamayacağını sordu."

        Yıldızoğlu, asılsız çağrıları en aza indirebilmek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, "İlimizde yüzde 67 oranında asılsız çağrı geldi. Özellikle okullarımızda tanıtım faaliyetlerimizle bunu en aza indirmek için çalışma yaptık, sonuçları da almaya başladık. Sizin için acil olamayan 112 acil çağrı numarası, başka bir vatandaşımız için acil çağrı numarasıdır. Bunu tüm vatandaşlarımızın bilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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