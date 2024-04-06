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        Bayburt'ta engelliler camideki etkinlikte buluştu

        Bayburt'ta, "Engelsiz Cami-Engelsiz İbadet" projesi kapsamında camilerde etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 13:22 Güncelleme: 06.04.2024 - 13:22
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        Bayburt'ta engelliler camideki etkinlikte buluştu
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        Bayburt'ta, "Engelsiz Cami-Engelsiz İbadet" projesi kapsamında camilerde etkinlik düzenlendi.

        Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Cami Hizmetleri Başkanlığınca engelli bireylerin cami hizmetlerinden daha çok istifade etmesini sağlamak amacıyla başlatılan proje devam ediyor.

        İl Müftülüğü organizasyonunda kentteki bazı camileri ziyaret eden engelliler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile din görevlilerin sohbetini dinledi.

        Bayburt Müftülüğünde görevli engelli koordinatörleri Mustafa Polat ve Şükran Yıldırım da engellilere yönelik çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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