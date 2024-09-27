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        Bayburt'ta tehdit ve darp şikayetinin tarafları bağış şartıyla uzlaştı

        Bayburt'ta tehdit ve darp şikayetinin tarafları, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfına bağış yapılması şartıyla uzlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 12:27 Güncelleme: 27.09.2024 - 12:27
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        Bayburt'ta tehdit ve darp şikayetinin tarafları bağış şartıyla uzlaştı
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        Bayburt'ta tehdit ve darp şikayetinin tarafları, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfına bağış yapılması şartıyla uzlaştı.

        Kentte yaşayan Ö.A.O, kendisine darp ve tehditte bulunulduğu iddiasıyla H.A. hakkında Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

        Bunun üzerine şüpheli H.A. hakkında soruşturma başlatıldı. Dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

        Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmede, şikayetçi Ö.A.O, şüpheli H.A'nın Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfına 10 bin lira bağış yapmasını istedi.

        Teklifi kabul eden H.A, ilgili vakfa bağış yapınca Ö.A.O. şikayetini geri çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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