Bayburt'ta tehdit ve darp şikayetinin tarafları bağış şartıyla uzlaştı

Bayburt'ta tehdit ve darp şikayetinin tarafları, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfına bağış yapılması şartıyla uzlaştı.

Kentte yaşayan Ö.A.O, kendisine darp ve tehditte bulunulduğu iddiasıyla H.A. hakkında Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine şüpheli H.A. hakkında soruşturma başlatıldı. Dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmede, şikayetçi Ö.A.O, şüpheli H.A'nın Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfına 10 bin lira bağış yapmasını istedi.