Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta Demirözü Barajı'nın yüzeyi kısmen buz tuttu

        Bayburt'ta Demirözü Barajı'nın yüzeyi kısmen dondu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 12:23 Güncelleme: 25.12.2024 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt'ta Demirözü Barajı'nın yüzeyi kısmen buz tuttu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayburt'ta Demirözü Barajı'nın yüzeyi kısmen dondu.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye düştüğü ilçede, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

        İlçede tarım arazilerinin sulanması amacıyla inşa edilen Demirözü Barajı'nın yüzeyi kısmen buz tuttu. Baraj gölündeki balık kafesleri ise buz kütlesinin altında kaldı.

        Yüzeyi kısmen buz tutan baraj ve beyaza bürünen çevresi, dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Danimarka savunma bütçesini artırıyor
        Danimarka savunma bütçesini artırıyor
        Osimhen'de takas iddiası!
        Osimhen'de takas iddiası!
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 3 yaralının durumu ağır!
        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 3 yaralının durumu ağır!
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen...
        Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen...
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Yılın en iyi genç yıldızları belli oldu!
        Yılın en iyi genç yıldızları belli oldu!
        Suriye'de Noel ağacı yakıldı, protestolar başladı
        Suriye'de Noel ağacı yakıldı, protestolar başladı
        İşte en çok çay tüketen ilimiz
        İşte en çok çay tüketen ilimiz
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        "Adam yok"
        "Adam yok"
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı

        Benzer Haberler

        Bayburt'ta yerleşim yerine inen kurt sürüsü dronla görüntülendi
        Bayburt'ta yerleşim yerine inen kurt sürüsü dronla görüntülendi
        AK Parti Bayburt Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
        AK Parti Bayburt Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
        Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltındaki 4 kişiden 1'i tutu...
        Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltındaki 4 kişiden 1'i tutu...
        Hurdaya çıkan aletleri tamir edip köylülerin kullanımına sunuyor
        Hurdaya çıkan aletleri tamir edip köylülerin kullanımına sunuyor
        Karla kaplı arazide gezen vaşaklar kamerada
        Karla kaplı arazide gezen vaşaklar kamerada
        Bayburt'ta iş birliği protokolü imzalandı
        Bayburt'ta iş birliği protokolü imzalandı