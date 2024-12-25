Bayburt'ta Demirözü Barajı'nın yüzeyi kısmen buz tuttu
Bayburt'ta Demirözü Barajı'nın yüzeyi kısmen dondu.
Bayburt'ta Demirözü Barajı'nın yüzeyi kısmen dondu.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye düştüğü ilçede, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede tarım arazilerinin sulanması amacıyla inşa edilen Demirözü Barajı'nın yüzeyi kısmen buz tuttu. Baraj gölündeki balık kafesleri ise buz kütlesinin altında kaldı.
Yüzeyi kısmen buz tutan baraj ve beyaza bürünen çevresi, dronla görüntülendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.