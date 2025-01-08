Bayburt'ta aile yaşam merkezi ilgi görüyor
Bayburt Belediyesinin aile yaşam merkezine kadınlar ilgi gösteriyor.
Bayburt Belediyesinin aile yaşam merkezine kadınlar ilgi gösteriyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2016'da hizmete açılan merkezde kadınların sosyal, kültürel ve mesleki eğitim alarak aile yapısının ileriye taşınması hedefleniyor.
Sağlık, dini ve güncel konularda konferans ve eğitimler organize edilen merkezde, her hafta bu tür programlar devam edecek.
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