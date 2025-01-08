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        Bayburt'ta aile yaşam merkezi ilgi görüyor

        Bayburt Belediyesinin aile yaşam merkezine kadınlar ilgi gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 12:20 Güncelleme: 08.01.2025 - 12:24
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        Bayburt'ta aile yaşam merkezi ilgi görüyor
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        Bayburt Belediyesinin aile yaşam merkezine kadınlar ilgi gösteriyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2016'da hizmete açılan merkezde kadınların sosyal, kültürel ve mesleki eğitim alarak aile yapısının ileriye taşınması hedefleniyor.

        Sağlık, dini ve güncel konularda konferans ve eğitimler organize edilen merkezde, her hafta bu tür programlar devam edecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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