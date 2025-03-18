Bayburt'ta sahipsiz hayvanlar için geçici barınma ve rehabilitasyon merkezi kurulacak

Bayburt'ta sahipsiz hayvanlar için geçici barınma ve rehabilitasyon merkezi kurulacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Eldivan, İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda, İl Özel İdaresi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen alanlarda incelemelerde bulundu.

İl genelinde sahipsiz hayvanların güvenli ve doğal bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirten Eldivan, başıboş hayvanlar için doğal yaşam alanı oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında uygun bölgelerin değerlendirilerek gerekli düzenlemelerin yapıldığını kaydetti.