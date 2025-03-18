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        Bayburt'ta sahipsiz hayvanlar için geçici barınma ve rehabilitasyon merkezi kurulacak

        Bayburt'ta sahipsiz hayvanlar için geçici barınma ve rehabilitasyon merkezi kurulacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 13:17 Güncelleme: 18.03.2025 - 13:27
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        Bayburt'ta sahipsiz hayvanlar için geçici barınma ve rehabilitasyon merkezi kurulacak
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        Bayburt'ta sahipsiz hayvanlar için geçici barınma ve rehabilitasyon merkezi kurulacağı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Eldivan, İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda, İl Özel İdaresi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen alanlarda incelemelerde bulundu.

        İl genelinde sahipsiz hayvanların güvenli ve doğal bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirten Eldivan, başıboş hayvanlar için doğal yaşam alanı oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında uygun bölgelerin değerlendirilerek gerekli düzenlemelerin yapıldığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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