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        Bayburt'ta eğitime 1 gün ara verildi

        Bayburt'ta kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda bugün eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 00:58 Güncelleme: 20.03.2025 - 00:58
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        Bayburt'ta eğitime 1 gün ara verildi
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        Bayburt'ta kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda bugün eğitime ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

        Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği aktarılan açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 20 Mart Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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