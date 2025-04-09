Bayburt'ta kuvvetli rüzgar etkili oluyor
Bayburt'ta etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.
Bayburt'ta etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah saatlerinde başlayan rüzgar, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.
Kuvvetli rüzgar kent merkezinde bazı binaların çatılarının uçmasına neden oldu. Düşen çatı parçaları, rüzgar nedeniyle etrafa dağıldı.
Şiddetli rüzgar nedeniyle kent genelinde zaman zaman elektrik kesintisi de yaşanıyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.