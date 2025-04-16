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        Bayburt'un köylerinde kar yağışı etkili oldu

        Bayburt'ta etkili olan kar yağışının ardından bazı köyler beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 14:16 Güncelleme: 16.04.2025 - 14:23
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        Bayburt'un köylerinde kar yağışı etkili oldu
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        Bayburt'ta etkili olan kar yağışının ardından bazı köyler beyaza büründü.

        Kentte günlerdir etkili olan kar yağışının ardından il merkezine bağlı köyler beyaz örtüyle kaplandı.

        Kar yağışının 15 santimetreye ulaştığı köyler dron ile görüntülendi. Merkeze bağlı Heybetepe köyü kar örtüsüyle güzel görüntüler oluşturdu.

        Kar ve soğuk hava yüksek rakımlı bölgelerde etkisini sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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