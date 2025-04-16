Bayburt'un köylerinde kar yağışı etkili oldu
Bayburt'ta etkili olan kar yağışının ardından bazı köyler beyaza büründü.
Bayburt'ta etkili olan kar yağışının ardından bazı köyler beyaza büründü.
Kentte günlerdir etkili olan kar yağışının ardından il merkezine bağlı köyler beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışının 15 santimetreye ulaştığı köyler dron ile görüntülendi. Merkeze bağlı Heybetepe köyü kar örtüsüyle güzel görüntüler oluşturdu.
Kar ve soğuk hava yüksek rakımlı bölgelerde etkisini sürdürüyor.
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