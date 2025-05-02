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        Bayburt'ta kuvvetli rüzgar etkili oldu

        Bayburt'ta etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 01:50 Güncelleme: 02.05.2025 - 01:53
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        Bayburt'ta kuvvetli rüzgar etkili oldu
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        Bayburt'ta etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte akşam saatlerinde başlayan rüzgar, gece şiddetini artırdı.

        Kuvvetli rüzgar kent merkezinde bazı binaların çatılarının uçmasına neden oldu. Düşen çatı parçaları, kuvvetli rüzgar nedeniyle etrafa dağıldı.

        Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgelerde itfaiye ekipleri çalışma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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