Bayburt'ta kuvvetli rüzgar etkili oldu
Bayburt'ta etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.
Bayburt'ta etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte akşam saatlerinde başlayan rüzgar, gece şiddetini artırdı.
Kuvvetli rüzgar kent merkezinde bazı binaların çatılarının uçmasına neden oldu. Düşen çatı parçaları, kuvvetli rüzgar nedeniyle etrafa dağıldı.
Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgelerde itfaiye ekipleri çalışma yaptı.
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