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        Bayburt'ta Çevre Haftası kutlandı

        Bayburt'ta çevre haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 17:55 Güncelleme: 30.05.2025 - 17:55
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        Bayburt'ta Çevre Haftası kutlandı
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        Bayburt'ta çevre haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        "Çevrene İyi Bak" sloganıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet İlkokulu Spor Salonunda organize edilen etkinlikte öğrencilerin çevreyle ilgili projeleri sergilendi.

        Çevre Haftası kapsamında il müdürlüğü binası önünde öğrencilere yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim, bakanlık tarafından plastik kirliliği ile mücadele teması ve çevreye iyi bak sloganıyla haftayı kutladıklarını söyledi.

        Kirliliğin yalnızca doğayı değil, dünyayı da tehdit ettiğini belirten Sevim, şunları kaydetti:

        "Hepimiz günlük yaşamlarımızda çevre dostu alışkanlıklar edinmeliyiz ve toplumsal farkındalığın artırılmasında katkıda bulunmalıyız. Çevre Haftası kapsamında Bayburt'ta çeşitli programlar düzenledik. Plastik atıkla mücadele konulu hikaye yarışmaları, plastik kirliliği ile mücadele ve çevrene iyi bak atölyeleri, Dünya Çevre Günü temalı boyama duvarı etkinliği, katılımcıların çiçek ekerek doğaya katkı sunacağı duvar platformu, çocuklara yönelik palyaço ve hokkabaz gösterileri, plastik kirliliği temalı tiyatro gösterisi gibi bir çok etkinlikle yoğun bir katılımla kutladık."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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