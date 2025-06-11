Bayburt'ta kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Bayburt'ta kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Bayburt'ta kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Y.Ş. idaresindeki 06 EPE 128 plakalı otomobil, Z.Ç. yönetimindeki 69 K 0317 plakalı kamyon ile Çaykara Yolu Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobildeki yolculardan N.E. ve H.Ş. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.