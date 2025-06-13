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        Bayburt'ta bazı köy ve mahallelerde şap karantinası başlatıldı

        Bayburt'ta bazı köy ve mahallelerde şap hastalığına rastlanması nedeniyle hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 12:45 Güncelleme: 13.06.2025 - 12:45
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        Bayburt'ta bazı köy ve mahallelerde şap karantinası başlatıldı
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        Bayburt'ta bazı köy ve mahallelerde şap hastalığına rastlanması nedeniyle hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Demirözü ilçesine bağlı Çatalçeşme köyünde şap hastalığına rastlanıldığı ve gerekli idari fenni tedbirlerin alındığı belirtildi.

        Açıklamada, hastalıkla mücadele kapsamında Demirözü ilçesine bağlı Karayaşmak, Yukarıpınarlı, Yelpınar, Bayrampaşa ve Çakırözü köyleri ile merkeze bağlı Çayıryolu, Çorak, Oruçbeyli, Tomlacık, Rüştü, Manas, Aşağıpınarlı, Günebayır ve Güneşli, Esentepe, Şirin ve Çiftetaş mahallelerinde hayvan hareketliliğini azaltmak adına büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım satımının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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