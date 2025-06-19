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        Bayburt'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 13:23 Güncelleme: 19.06.2025 - 13:23
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        Bayburt'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı
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        Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, düzenlenen operasyonda 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklu 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettikleri iddiasıyla da A.Ş. ve S.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 2'si de serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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