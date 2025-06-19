Bayburt'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 2'si de serbest bırakıldı.

Göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettikleri iddiasıyla da A.Ş. ve S.K. gözaltına alındı.

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