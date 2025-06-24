Bayburt'ta taksinin çarptığı yaya öldü
Bayburt'ta taksinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Bayburt'ta taksinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
M.P. idaresindeki 69 T 0145 plakalı taksi, Tuzcuzade Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Saka'ya (38) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Saka, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Taksi sürücüsü ise gözaltına alındı.
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