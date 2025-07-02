Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Bayburt'ta devam ediyor

Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, 850 sporcunun katılımıyla Bayburt'ta sürüyor.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada 71 ilden 850 sporcu, üst tura çıkmak için kıyasıya mücadele etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, AA muhabirine, 4 bin kişilik yeni spor salonunun bu organizasyonla kapılarını açtığını söyledi.

Şampiyona dolayısıyla sporcular, antrenörler ve aileler olmak üzere yaklaşık 1200 kişiyi Bayburt'ta ağırladıklarını belirten Köse, müsabakalara katılan sporculara başarı diledi.

Köse, yeni spor salonunun çağın gereklerine uygun modern bir tesis olduğuna işaret ederek, "Bu tesis, Cumhurbaşkanımızın gençlerimize hediyesidir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şampiyona, 6 Temmuz Pazar günü yapılacak final maçlarıyla sona erecek.