        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Haberleri

        Bayburt'ta kış akşamlarında mukabele geleneği yaşatılıyor

        Bayburt genelindeki köylerde mukabele geleneği devam ediyor.

        Giriş: 29.01.2026 - 10:58 Güncelleme: 29.01.2026 - 10:58
        Bayburt'ta kış akşamlarında mukabele geleneği yaşatılıyor
        Bayburt genelindeki köylerde mukabele geleneği devam ediyor.


        "Toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunurken bilenlerin gözleriyle Kur'an'ı takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesi" anlamına gelen mukabeleye, her yaştan vatandaş ilgi gösteriyor.

        Merkeze bağlı Taht köyünde bir araya gelen vatandaşlar, beraberlerinde getirdikleri Kur'an-ı Kerim'i takip ederek okunan ayetlere eşlik ediyor.

        Köy sakinleri, namazlarını da kıldıktan sonra dua edip köy odasından ayrılıyor.

        İl Müftüsü Bayram Danacı, AA muhabirine, uzun kış günlerinde Bayburt'ta mahalle ve köy odalarında asırlardır hatim merasimleri yapıldığını söyledi.

        Bu geleneğin çok kıymetli olduğunu belirten Danacı, "Özellikle günümüzde insanların bireyselleştiği, internetin çok yaygınlaştığı ve insanların daha çok sosyal medyada vakit geçirdiği bir dönemde bir araya gelmek ve Allah'ın kitabını okumak, dualar edip sohbetler yapmak insanlarımızın birlik ve beraberliği için çok önemli." diye konuştu.

        Danacı, müftülük olarak bu geleneğe katkı sağlamak adına her zaman bu tür etkinliklere katılmaya gayret gösterdiklerini sözlerine ekledi.

        Köy sakinlerinden Hüseyin Kuyruk da her yıl kış akşamlarını köylerinde Kur'an-ı Kerim okuyarak değerlendirdiklerini, böylelikle güzel bir beraberlik örneği sergilediklerini kaydetti.






