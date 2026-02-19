Canlı
        Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta kar yağışı etkili oldu

        Bayburt'ta kar yağışı etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 11:37 Güncelleme: 19.02.2026 - 11:37
        Bayburt'ta kar yağışı etkili oldu
        Bayburt'ta kar yağışı etkisini gösterdi.

        İl genelinde etkili olan yağmur, bir süre sonra yerini kara yağışına bıraktı. Şehir merkezinin yanı sıra dağlar da karla kaplandı.

        Karayolları ekipleri şehirlerarası yollarda trafiğin aksamaması için karla mücadeleye devam ediyor.

        Trafik ekipleri de sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

        Karın ardından beyaz örtüyle kaplanan yerleşim yerleri ve dağlar dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

