Bayburt’ta Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

Cumhuriyetin ilan edilişinin 97. yıldönümü Bayburt’ta törenlerle kutlandı.

Korona virüs salgını nedeniyle katılımın sınırlı tutulduğu kutlamalar Vali Cüneyt Epcim’in Saray Bahçası’nda tebrikleri kabulüyle başladı. Vali Epcim, burada kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların bayramlarını tebrik etti.

Tebrikat Töreni’nin ardından yaptığı konuşmada Vali Epcim, Türk milletinin hür ve bağımsız yaşama ülküsünden asla ödün vermediğini belirterek yetiştirdiği mümtaz kahramanları önderliğinde bugünlere ulaştığını söyledi. Türk milletinin yokluk içerisinde ve canı pahasına verdiği mücadeleler neticesinde Gazi Mustafa Kemal önderliğinde Cumhuriyeti kurduğuna işaret eden Vali Epcim, “Aziz Milleti’miz yokluk içerisinde canı pahasına verdiği mücadeleler ile devleti ve milletiyle bölünmez bir bütün ve her ferdiyle bağımsızlık ateşinin sarsılmaz bir timsali olarak Gazi Mustafa Kemal önderliğinde ilelebet yaşatıp muhafaza etmeye ant içtiği Cumhuriyeti’ni 29 Ekim 1923’te ilan etmiştir. Bu karar ile "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" kuralı, artık devlet yönetiminde, en belirgin şekliyle yerini almış; demokrasiye giden yol daha belirgin olarak ifade edilmiştir.” diye konuştu.

Türk milletinin bugün yeni bir şafağın eşiğinde olduğundan bahsederek sözlerine devam eden Vali Epcim, “Diplomaside gerçekçi, etkin, kural koyucu ve rol belirleyici, sanayi ve teknolojide çağdaşlarıyla rekabet halinde, askeri imkân ve kapasitesiyle barışta caydırıcı, savaşta baskın bir güç olarak Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde ve dünyada söz sahibi, yükselen bir değer konumundadır. Yaş olarak genç, devlet aklı ve geleneği itibariyle kadim Cumhuriyetimiz, “Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir.” şiarıyla gerçekleştirdiği atılımlara artık her gün yenisini eklemektedir. 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda her alanda tam bağımsızlık parolasıyla hayata geçirilen yerlileşme hamleleri toprakları üzerinde tam söz sahibi devletimiz ve milletimiz için kıvanç kaynağı olmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Vali Epcim, Türkiye’nin savunma alanında kaydettiği ilerlemelerle bölgesinde ve coğrafyasında söz sahibi bir ülke konumuna yükseldiğini belirtti. Geliştirdiği sistemleri ihtiyaç halinde tam kapasite kullanabilme özelliğine sahip olduğunu bildirdiği Türkiye’nin her türlü terör unsuruna karşı bu sayede “Fırat Kalkanı” olduğunu, biçarelere “Zeytin Dalı” uzattığını ve bölücü emellere karşı “Barış Pınarı” olup çağladığını vurguladı.

Vali Epcim; korona virüs salgını sürecine de değindiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün; vatandaşlarının dayanışma duygusu ve mücadele azminden aldığı güç ile varlığını her alanda hissettiren, bir biri ardına yeni başarılara imza atan devletimiz; bu kudretini yine vatandaşlarının huzur, güven ve refahını artırmak için kullanmaktadır. Dünyamızı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını sürecinde bu gerçeğe hepimiz çok yakından tanıklık ettik. Dev ekonomilerin belirsizlikler eşliğinde çıkmaza sürüklendiği bir dönemi; Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde alınan tedbirler ve atılan adımlarla ülke olarak en az hasarla geçiriyoruz. Devletimiz bu dönemde salgının reel sektörlere etkisini sınırlamak, vatandaşlarımızın refah ve gelir düzeyi üzerindeki olumsuz etkisini bertaraf etmek ve en önemlisi sosyal devlet anlayışının gereği olarak; hiçbir ferdini, üreticisini ve çalışanını sahipsiz ve biçare bırakmamıştır. Süreç nedeniyle çalışanının maaşını ödemekte güçlük çeken işverenine, tarlası tohumsuz kalan çiftçisine ve tüm bunların yanı sıra on binlerce kilometre öteden yardım bekleyen vatandaşına kulak tıkamamıştır. Genç Cumhuriyetimize sahip çıkacak erdemli nesillerin yine kendi bağrından çıkacak evlatlar olduğunu bilerek her bir vatandaşına kayıtsız şartsız kucak açmıştır.”

“Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına doğru güçlü adımlarla ilerlerken atalarının kurduğu Cumhuriyeti huzur ve güven dolu yarınlara taşıyacak olan bizler, yüklendiğimiz sorumluluğun bilincinde ve Cumhuriyetimizin faziletlerinin idrakinde olarak yılmadan, yorulmadan aydınlık ufuklara kavuşma cehdiyle yolumuza devam ediyoruz.

Hiçbir güç ve planın bizleri bu ülküden vaz geçiremeyeceğini bir kez daha ifade ederken Cumhuriyetimizin 96’ıncı yıl dönümünün milletimiz için kutlu olmasını temenni ediyor, geçmişten bugüne gerek yurt içinde gerekse yurt dışında devletimiz ve milletimizin birlik, beraberlik ve bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.”

