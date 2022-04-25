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Bamsı Beyrek Seyir Terası için çalışmalar aralıksız sürüyor

İHA

Bamsı Beyrek Seyir Terası için çalışmalar aralıksız sürüyor

Dede Korkut hikâyelerinde adı geçen kahramanlardan biri olan ve kabri Bayburt’un Erenli köyünde bulunan Bamsı Beyrek’in adını taşıyan seyir terası projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Bayburt Belediyesi tarafından yapım çalışmaları başlatılan proje çerçevesinde Duduzar dağı eteklerinde 300 metre kare alana sahip bir seyir terası ile 500 metre kare alana sahip bir kır kahvesi inşa edilecek. Her yönüyle komplike bir yapıya sahip olacak projede ayrıca doğa sporları parkurları, 7 kilometre uzunluğunda doğa yürüyüşü parkuru ve 500 metre yükseklikte bulunan zepline macera parkı da yer alacak.
Yaklaşık 3 milyon TL maliyetli proje tamamlandığında, Duduzar dağı eteklerinde seyir terasından Bayburt’un manzarasını izlerken bir yandan da kır kahvesinde çay içilerek doğanın tadı çıkarılacak. Ayrıca vatandaşlar yapılacak olan parkurda doğa yürüyüşü yapılabilecek. Zepline macera parkında ise Bayburtlular adrenalin dolu anlar yaşayacaklar.

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