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Bayburt'ta Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne verilen Avrupa Yılın Müzesi Silletto Ödülü'nün sevinci yaşanıyor

Bayburtlu iş insanı Kenan Yavuz'un köyünde kurduğu Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin, Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından 2021 yılı Avrupa Yılın Müzesi Silletto Ödülü'ne layık görülmesi kentte sevinçle karşılandı.

Bayburt'ta Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne verilen Avrupa Yılın Müzesi Silletto Ödülü'nün sevinci yaşanıyor
AA

İş insanı Kenan Yavuz'un, doğup büyüdüğü Beşpınar köyünde 4 bin 500 metrekaresi kapalı, 10 bin 500 metrekaresi açık alan olmak üzere toplam 15 bin metrekare üzerinde 2013 yılında kurduğu kültür evi, 2019 yılında 'Resmi Özel Müze' statüsü kazandı.

Değişmemesi gereken güzellikleri yaşatarak toplumsal hafızaya nakşetmek ve kültürel zenginlikleri geleceğe taşımak amacıyla kurulan müzeyi, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınına rağmen yaz döneminde 12 bin kişi ziyaret etti. Müzeyi ziyaret eden Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, EMF tarafından bu yıl verilen en önemli ödülü, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin aldığını söyledi.

Müzenin uluslararası ödüle layık görülmesinin gurur verici olduğunu belirten Cüneyt Epcim, "Kültür Bakanlığımızın açıkladığı özel ödüller de var ama Avrupa Komisyonu himayelerinde bu yıl verilen yılın en önemli müzecilik ödülünü Kenan Yavuz Etnografya Müzesi aldı. Bunun gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. O gün verilen 6 ödül içerisinde en prestijli ödülün Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne verildiğini de tüm Türkiye'ye duyurmak istiyoruz. Bu önemli ödüle layık görülen müzemize tüm vatandaşları, kültür ve turizmseverleri bekliyoruz" dedi.

Cüneyt Epcim, müzenin yaşayan ve yaşatan müze formatını en iyi şekilde sergilediğinin altını çizerek, şunları kaydetti; "Özellikle yeni gelişen konsept, müzecilikte deneyim turizmidir. Müzeye danışma kurulu başkanlığı yaptığımız dönemde de buranın yol haritasını, yaşayan, yaşatan ve gelişen müze olarak belirlemiştik. 'Bize gelen bizi yaşar' formatıyla burayı kurgulamıştık. Bunda başarı sağladığımızı düşünüyoruz. Burada çeşitli etkinlik takvimleri belirleyip müzemizin bundan sonra da yaşayan, yaşatan ve gelişen bir müze olması noktasında önemli adımlar atmaya çalışacağız. Bayburt'un kültürel derinliğini bu müze aracılığıyla tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bunda başarılı olduğumuzu, doğru bir yol haritasıyla ortaya çıktığımızı gösteriyoruz."

Vali Epcim, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin sadece Bayburt'un değil, Anadolu'nun kültürel derinliğini en iyi şekilde yansıttığını aktardı.

Müzenin konaklama konusundaki eksikliğinin de güzel bir projeyle giderildiğine dikkati çeken Cüneyt Epcim, şöyle devam etti; "Konaklama alanında loruhan inşaatımız devam ediyor. O inşaattan sonra da çok daha kapsamlı bir müzecilik anlayışını buraya getireceğiz. Tarihimize, kültürümüze özellikle Bayburt'un tarihi ve kültürel derinliğine inanıyoruz. Müzemiz aracılığıyla da bunu yaşatmak istiyoruz. Tüm Türkiye'den vatandaşlarımızı, kültür severleri, kültür insanlarını Bayburt Beşpınar köyündeki etnografya müzesine bekliyoruz."

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal ise ödülün, ülke ve Bayburt adına gurur verici olduğunu söyledi. Müzenin, geçmişteki yaşanmışlıkları insanlara müze boyutunda sunmayı hedeflediğini belirten Battal, "Bu başarıyı, geçtiğimiz yıllardan bugüne Kenan Yavuz'un harcadığı emeği yakından takip eden birisi olarak hak edeceğini biz bekliyorduk. Bu beklentinin bu yıl gerçekleşmiş olmasından gurur duyuyoruz. Kenan Yavuz kardeşimi ülkem ve Bayburt adına tebrik ediyorum." diye konuştu.

Battal, müzenin alınan ödülle tanınırlığının arttığını, dolayısıyla ülkeye ve Bayburt'a önemli katkıları olacağını ifade ederek, "Bu yaz memleketimizde turizm akışının daha da canlanacağını, buraya gelen insanların tarihi derinliklerine bir seyahat yapacağını biliyoruz. Buna zemin teşkil eden Bayburt Demirözü Beşpınar köyümüzde ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşayacağız" dedi.

Müzenin kurucusu Kenan Yavuz da Avrupa Konseyi'nin şemsiyesi altındaki Avrupa Müzecilik Forumu tarafından dünyanın en prestijli müzecilik ödüllerinin verildiğini söyledi. Türkiye'ye Masumiyet Müzesi ve Baksı Müzesi'nin ardından üçüncü kez büyük ödülü kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Yavuz, "Kenan Yavuz Etnografya Müzesi olarak 6 ana kategoriden biri olan ve kültür köklerinin, kültürel zenginliğin görünür kılınmasında çok başarılı projeler üretmek, yerel halk ile birlikte çalışarak, sosyal ve ekonomik hayata katkı koymak anlamına gelen büyük ödül Silletto'yu ülkemize kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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