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        Haberler Spor Futbol Almanya Bayern Münih: 2 - Bochum: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bayern Münih: 2 - Bochum: 3 | MAÇ SONUCU

        Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında Bayern Münih, evinde Bochum'a 3-2 mağlup oldu. 42. dakikada Joao Palhinha'nın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Bayern Münih, haftayı 61 puanla tamamladı. Jakov Medic, Ibrahima Sissoko ve Matus Bero'nun golleriyle 2-0'dan geri dönen Bochum, puanını 20'ye yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 20:26 Güncelleme: 08.03.2025 - 20:26
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        10 kişilik B.Münih, 2-0'ı koruyamadı!
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        Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında Bayern Münih, evinde Bochum'u konuk etti. Allianz Arena'da oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Bochum oldu.

        Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 14 ile 28. dakikalarda Raphael Guerreiro'nun golleri ile 2-0 öne geçti.

        Bayern Münih'te Serge Gnabry, 22. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

        Bochum ise 31. dakikada Jakov Medic ile farkı 1'e indiren golü attı.

        42. dakikada ise Bayern Münih'te Joao Palhinha, yaptığı faul sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı.

        İlk yarı Bayern Münih'in 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlanırken Bochum, 51. dakikada Ibrahima Sissoko ve 71. dakikada Matus Bero'nun golleriyle 3-2 öne geçti.

        Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Bayern Münih, evinde Bochum'a 3-2 mağlup oldu.

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        10 maç sonra ilk kez mağlup olan lider Bayern Münih, 61 puanda kaldı.

        20 puana ulaşam Bochum ise 17. sırada konumlandı.

        Ligde bir sonraki hafta Bayern Münih, deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacak.

        ALLIANZ ARENA'DA GÖRSEL ŞÖLEN

        Öte yandan Bayern Münih taraftarları, kulübün 125. yıl dönümü dolayısıyla stadyumda adeta bir görsel şölen oluşturdu.

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