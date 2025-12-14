Habertürk
        Bayern Münih: 2 - Mainz 05: 2 | MAÇ SONUCU

        Bayern Münih: 2 - Mainz 05: 2 | MAÇ SONUCU

        Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Bayern Münih, evinde Mainz 05'le 2-2 berabere kaldı. 2-1 gerideyken 87. dakikada Harry Kane'nin penaltıdan attığı golle beraberliği kurtaran lider Bayern Münih, puanını 38'e çıkardı. Mainz 05 ise haftayı 7 puanla tamamladı.

        Giriş: 14.12.2025 - 22:16 Güncelleme: 14.12.2025 - 22:16
        Bayern Münih, 87'de beraberliği kurtardı!
        Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Mainz 05'i konuk etti. Allianz Arena'da oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.

        Bayern Münih'in ilk golünü 29. dakikada Lennart Karl attı. Mainz'e beraberliği getiren gol 45+2. dakikada Kacper Potulski'den geldi.

        İlk yarı, 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Jae-Sung Lee, Mainz'i 2-1 öne geçiren golü attı. Dakikalar 87'yi gösterdiğinde ise Harry Kane penaltıdan attığı golle Bayern Münih'e beraberliği getirdi.

        Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken her iki takım da hanesine 1 puan yazdırdı.

        BAYERN, 2. BERABERLİĞİ ALDI

        Bu sonuçla birlikte ligde mağlubiyeti bulunmayan Bayern Münih, bu sezon 2. beraberliği aldı ve namağlup unvanını korudu. Liderlik koltuğunda oturan Bavyera ekibi, puanını 38'e yükselterek en yakın rakibi Leipzig ile arasındaki puan farkını 9'a yükseltti.

        Ligde yalnızca 1 galibiyeti olan Mainz ise 7 puanla son sırada konumlandı.

        Bundesliga'nın 15. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Heidenheim ile karşılaşacak. Mainz ise St. Pauli'yi konuk edecek.

