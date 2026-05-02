Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Almanya Bayern Münih: 3 - Heidenheim: 3 | MAÇ SONUCU

        Bayern Münih: 3 - Heidenheim: 3 | MAÇ SONUCU

        Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Eren Sami Dinkçi'nin formasını giydiği Heidenheim, deplasmanda Bayern Münih'le 3-3 berabere kaldı. 31. dakikada Eren Sami Dinkçi'nin golüyle 2-0'lık üstünlüğü yakalayan Heidenheim, 44 ve 57. dakikalarda Leon Goretzka ile 90+10'da Diant Ramaj'ın (kk) gollerine engel olamadı. Bu sonuçla beraber şampiyon Bayern Münih haftayı 83 puanla tamamlarken, Heidenheim ise 23 puanla son sırada bitirdi.

        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eren'in golü yetmedi, Heidenheim 90+10'da yıkıldı!

        Bundesliga’nın 32. haftasında Eren Dinkçi’nin de gol attığı mücadelede Heidenheim, deplasmanda karşılaştığı Bayern Münih ile 3-3 berabere kaldı.

        Almanya Bundesliga’nın 32. haftasında şampiyon Bayern Münih, ligde kalma mücadelesi veren Heidenheim’i ağırladı.

        Mücadeleyi uzun süre önde götüren Heidenheim, 90+10. dakikada yediği golle yıkıldı. Maçın son anlarında Alman futbolcu Diant Ramaj’ın kendi kalesine attığı golle Bayern Münih 3-3’ü yakaladı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

        Öte yandan Türk futbolcu Eren Dinkçi de bu müsabakada Bayern Münih ağlarını havalandırmayı başardı.

        24 yaşındaki futbolcu, 31. dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Ligin 18. ve son sırasında bulunan Heidenheim, aldığı beraberlikle puanını 23’e yükseltti.

        Ligde 17. sıradaki Wolfsburg'un 25, 16. basamaktaki St. Pauli’nin de 26 puanı var.

