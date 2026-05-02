Bayern Münih: 3 - Heidenheim: 3 | MAÇ SONUCU

Serap Paköz, tedavi sürecini paylaştı

Meme kanseriyle mücadele eden sunucu Serap Paköz, tedavi sürecini anlattı. Kemoterapi ve immünoterapi gördüğü anları paylaşan Paköz, "Belki saçlarımız dökülüyor, belki vücudumuz yoruluyor ama içimizdeki ışık her zamankinden daha parlak" ifadelerini kullandı.