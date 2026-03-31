Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euroleague 35. hafta
EuroLeague’de 35. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Bayern Münih ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe Beko, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasında oynadığı 34 maçta 23 galibiyetle lider durumda bulunuyor. Bayern Münih ise 34 maçta 14 galibiyetle 14. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli ekibin, müsabakadan galibiyetle ayrılması durumunda diğer maçların neticesine göre play-off'u garantileme ihtimali bulunuyor. Peki, Bayern Münih- Fenerbahçe Beko Euroleague maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BAYERN MÜNİH- FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?
Bayern Münih- Fenerbahçe Beko maçı 1 Nisan Çarşamba (yarın) 20.00'de oynanacak.
BAYERN MÜNİH- FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
SAP Garden'da oynanacak kritik mücadele S Sport üzerinden canlı yayınlanacak.