UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun en dikkat çeken eşlemesinde gülen taraf Bayern Münih oldu... Alman devi, ilk maçta deplasmanda 1-0 yendiği Messi'li, Mbappe'li Paris Saint-Germain'i (PSG), evinde 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Bavyera ekibine turu getiren golleri 61. dakikada Choupo-Moting ve 89. dakikada Gnabry kaydetti.
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PARIS YİNE BAŞARAMADI...
Arap sermayesinin satın aldığı PSG, kupa hedefiyle başladığı bu sezonda da hayal kırıklığı yaşadı. Messi, Mbappe ve Neymar'lı hücum hattına sahip olan, Marquinhos ve Sergio Ramos gibi dünyaca ünlü yıldız savunma oyuncularının forma giydiği Fransız devi, daha önce finalde kaybettiği Bayern'e bu kez son 16 turunda elendi ve Devler Ligi'ne bir kez daha havlu attı.
NEYMAR FORMA GİYMEDİ
PSG'nin yıldız ismi Neymar, sakatlığı sebebiyle maçta Bayern Münih karşısında forma giyemedi. Bayern'de ise kırmızı kart cezalısı Pavard takımını bu maçta yalnız bıraktı.
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