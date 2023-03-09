UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. Bayern Münih ile Paris Saint -Germain (PSG), son 16 turu rövanş maçında karşı karşıya geliyor.
61' Choupo-Moting
STAT: Allianz Arena
HAKEM: Daniele Orsato
SAAT: 23.00
YAYIN: Exxen
BAYERN MÜNİH: Sommer, Upamecano, de Ligt, Stanisic, Coman, Kimmich, Goretzka, Davies, Müller, Musiala, Choupo-Moting.
PSG: Donnarumma, Ramos, Marquinhos, Danilo, Hakimi, Ruiz, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes, Messi, Mbappe.
İLK MAÇI BAYERN KAZANDI
Alman devi Bayern Münih, Fransa'da oynanan ilk maçta rakibini Kingsley Coman'ın golüyle 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etmişti.
PSG'DE NEYMAR YOK
PSG'nin yıldız ismi Neymar, sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemiyor. Bayern'de ise kırmızı kart cezalısı Pavard yok.
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