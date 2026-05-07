Bayern Münih - PSG maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Paris Saint-Germain (PSG) ile karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan ilk maç gol düellosuna sahne olurken, son şampiyon PSG, Bayern Münih'i 5-4 mağlup etmeyi başarmıştı. İlk yarıda 5 golün atıldığı ilk UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçı olarak tarihe geçti. Allianz Arena'da oynanan mücadele sonrasında, Bayern Münih - PSG maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte, Bayern Münih PSG maçı skoru...
Giriş: 07 Mayıs 2026 - 00:05 Güncelleme:
1
Devler Ligi'nde son finalist belli oldu. İlk maçı 5-4 kazanan PSG, ikinci maçta rakibi ile berabere kalarak final biletini kaptı. Bu sonuçlar son şampiyon PSG Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'in rakibi oldu. Peki, Bayern Münih - PSG maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Bayern Münih PSG maçı skoru ve golleri...
2
BAYERN MÜNİH- PSG MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Paris Saint-Germain (PSG), UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 5-4 kazandığı maçın rövanşında Bayern Münih ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak adını finale yazdırdı.
3
BAYERN MÜNİH- PSG MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?
Maçın gollerini Ousmane Dembele kaydederken, Alman ekibinin golü Harry Kane'den geldi.