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        Haberler Spor Futbol Almanya Bayern Münih sahasında Bayer Leverkusen ile berabere kaldı - Futbol Haberleri

        Bayern Münih sahasında Bayer Leverkusen ile berabere kaldı

        Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih sahasında Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 00:30 Güncelleme: 16.09.2023 - 00:30
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile A Grubu'nda yer alan Bayern Münih, Bundesliga'nın 4. haftanın açılış maçında Allianz Arena’da Bayer Leverkusen’i konuk etti.

        Karşılaşmaya hızlı başlayan Bayern Münih 7. dakikada Harry Kane’nin attığı golle 1-0 öne geçti.

        Bayern Leverkusen bu gole 24. dakikada Alejandro Grimaldo’nun golüyle cevap verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

        Çekişmeli geçen ikinci yarıda Bayern Münih 86. dakikada Leon Goretzka’nın topu filelere göndermesiyle skoru 2-1 yaptı.

        Bayer Leverkusen 90+4. dakikada Exequiel Palacios ile penaltıda bir gol daha buldu ve karşılaşma 2-2 beraber sona erdi.

        Zirve mücadelesi veren iki takım da puanını 10'a yükseltti.

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