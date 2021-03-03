Bayhoca kimdir? Bayhoca (1268 - 1284, Hamzabey). Oğuzlar’ın Bozok kolunun Kayı Boyu’na mensup olup Saru Batu Savcı Bey’in iki oğlundan birincisidir. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi'nin yeğenidir.

BAYHOCA KİMDİR, NE ZAMAN ÖLDÜ?

Osman manlı beyliğinin başında bulunan Osman Bey; Bizans’a karşı fetihlere başlar. Komşu Rum Tekfurlarından en kuvvetlisi İnegöl Tekfurudur ve İnegöl Tekfuru Nikola, diğer Rum tekfurlarını Osman Bey’e karşı kışkırtmaktadır.

Bu durum karşısında Osman Bey, İnegöl kalesini almak için yola çıkar. Osmanlı kuvvetleri kendilerine pusu hazırlamış olan Rumlara karşı cesurca savaşır ve onları yenilgiye uğratarak zafer kazanırlar.

Bu savaşta( 1284) Savcı Bey’in oğlu, Osman Beyin yeğeni olan Bay Koca şehit düşer. (1267-1284 ) Bay Hoca bu yönüyle Osmanlı hanedanının ilk şehidi kabul edilir. Mezarı ise Hamzabey Mahallesi’nde Mehmed Bey Camii’nin yanındadır. Hamzabey Mahallesi merkezinde bulunan Bay Hoca Türbesi, çevre düzenleme alanı ile beraber yaklaşık 60 m2 alana sahiptir.