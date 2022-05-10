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Bayi Toplantısı filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Bayi Toplantısı oyuncuları kimler?

2020 yılında gösterime giren komedi türündeki Bayi Toplantısı filmi, bu akşam izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini ünlü oyuncular İbrahim Büyükak, Onur Buldu ve Doğu Demirkol'un paylaştığı Bayi Toplantısı filmi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

Bayi Toplantısı filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Bayi Toplantısı oyuncuları kimler?

İbrahim Büyükak’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünü üstlendiği ‘Bayi Toplantısı’ filminin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Filmin başrolünde ise; İbrahim Büyükak, Onur Buldu ve Doğu Demirkol yer alıyor.

Yönetmen: Bedran Güzel

BAYİ TOPLANTISI OYUNCULARI

İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol

BAYİ TOPLANTISI KONUSU NEDİR?

Namık, Adem ve Sadık, geçimlerini esnaflık yaparak sağlayan üç adamdır. Birbirlerini tanımayan bu üç adamın yolu katıldıkları bayi toplantısında kesişir. Hayatlarının zor bir döneminden geçen Namık, Adem ve Sadık, başlarına gelen olaylar sonrasında kendilerini macera dolu bir planın içinde bulur. Bayilerini kurtarmaya çalışan ekibin bu süreçte birbirine güvenmekten ve hızlı etmekten başka çaresi yoktur.

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