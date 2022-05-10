İbrahim Büyükak’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünü üstlendiği ‘Bayi Toplantısı’ filminin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Filmin başrolünde ise; İbrahim Büyükak, Onur Buldu ve Doğu Demirkol yer alıyor.

Yönetmen: Bedran Güzel

BAYİ TOPLANTISI OYUNCULARI



İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol

BAYİ TOPLANTISI KONUSU NEDİR?

Namık, Adem ve Sadık, geçimlerini esnaflık yaparak sağlayan üç adamdır. Birbirlerini tanımayan bu üç adamın yolu katıldıkları bayi toplantısında kesişir. Hayatlarının zor bir döneminden geçen Namık, Adem ve Sadık, başlarına gelen olaylar sonrasında kendilerini macera dolu bir planın içinde bulur. Bayilerini kurtarmaya çalışan ekibin bu süreçte birbirine güvenmekten ve hızlı etmekten başka çaresi yoktur.