Senaryosunu İbrahim Büyükak’ın yazdığı, yapımcılığını BKM’nin, yönetmenliğini Bedran Güzel’in üstlendiği ‘Bayi Toplantısı’nın başrol oyuncuları İbrahim Büyükak ve Onur Buldu, Güldür Güldür Show’un sahnesinde bir araya geldi.

Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontante ve Evrim Akın’la birlikte, mahalleye yeni taşınan, Bilal ve İbrahim’in tüm planlarını altüst eden bir genci canlandıran Büyükak, BKM sahnesinde uzun bir aradan sonra ilk kez bir skeçte oynadı. ‘Dünya Görüşü’ isimli skeçte kahkahalar havada uçuştu.

İstanbul’da katıldıktan bayi toplantısında tanışan ve burada istemeden kendilerini bir maceranın içinde bulan üç beyaz eşya satıcısının eğlenceli öyküsünü anlatan ‘Bayi Toplantısı’, vizyona girdi.

İbrahim Büyükak’ın konuk oyuncu olarak yer aldığı ‘Güldür Güldür Show’un yeni bölümü de Show TV’de!