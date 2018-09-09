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Baykal'dan CHP'deki tartışmalara yanıt

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hükümete ve muhalefet partilerine çağrıda bulundu. Baykal, hükümetin yargı bağımsızlığı, adalet, evrensel hukuk noktasında bir arayışa geldiğinden memnun olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı bu doğrultuda örnek olmalı, iktidara, yargıya cesaret, topluma moral vermelidir" dedi

09.09.2018 - 10:16 | Güncelleme: HABERTURK.COM

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP'deki tartışmalar hakkında, "Bir an önce iç hesaplaşma bir kenara bırakılmalı. Ben içerideki tartışmayı aşmaya katkı yapma konumunda olmayı tercih ediyorum. Önce ülke gelir" dedi.

15 aydır tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun gazeteci eşi Oya Berberoğlu, Deniz Baykal’ı tedavi gördüğü Gata Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi’nde ziyaret etti. Geçmiş olsun dileğinde bulunan Berberoğlu, Baykal’ı gayet iyi bulduğunu, eşi Olcay Hanım’ın yanında olduğunu, birkaç aya taburcu olacağını umduğunu, ülke ve dünyadaki gelişmeleri çok yakından takip ettiğini ve bir saate yakın sohbet ettiklerini söyledi.

Berberoğlu, Baykal’ın ülkenin içinde bulunduğu duruma ilişkin çağrı, öneri ve değerlendirmelerini özetle şöyle aktardı:

"ERDOĞAN CESARET VERMELİ"

"Bağımsız, tarafsız yargı arayışı ve hükümetin çabasından memnunum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ivedilikle, net biçimde örnek davranış sergileyerek iktidara cesaret vermesi yargı ve topluma da moral vermesi elzemdir. Cumhurbaşkanı çok belirleyici. Hukuki çelişkilerde, yanlış kararlarda o var gibi bir algı, duygu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetin çaba ve arayışından mutlu olduğunu hem hükümete hem yargıya, topluma hissettirmeli, yargı bağımsızlığını kuvvetli olarak vurgulamalıdır. Hızlı sonuç almamız gerekiyor. Bu konu siyasi çekişmelerin, tartışmaların üstündedir. İktidar, muhalefet kaosun parçası olamaz. Ana eksen, Cumhurbaşkanı, iktidar, muhalefet, medya, kamuoyu, toplum hep beraber yargı bağımsızlığına sahip çıkan ülke olduğumuzu göstermeli, başarmalıyız. Özellikle muhalefet olarak sürece katkı yapmamız, yönlendirmemiz, destek olmamız, ön açmamız, cesaret vermemiz lazım."

"DERHAL TAHLİYE EDİLMELİ"

"Enis’in suçsuz yere uzun zamandır hapsedilmesi, tek ve rehin tutulmasına çok üzülüyorum. Ayrıca tekrar milletvekili seçildi. Anayasa açık, nettir, sözü bellidir. Dokunulmazlık kazanılmıştır. Enis’in derhal hiç tereddütsüz, hemen tahliye edilmesi zorunludur." 

"EKONOMİK GÜÇLÜKLER AŞILIR"

"İşin temelinde doğru politikalar, doğru dış politikalar yatıyor. Dış dünya ilişkilerini rasyonel yürütmeliyiz. Duygusal, tek yanlı, meydan okumalı, iç siyaset kaynaklı dış politika açılımları askıya alınmalı, sağlıklı, bilimsel, dostunu dost bilerek, karşılıklı güvene dayalı siyaset yürütülmelidir. Güvenin hak edildiğinin gösterilmesi gerek. İstikrarlı dış politikayla gerektiğinde yeni seçenekler de ortaya çıkacaktır. Tek yanlı kararlarla ekonomik tercihlere yönelmek sıkıntıyı derinleştirir. Güvenilirlik, öngörülebilirlik, hukuka saygı temelinde durmak lazım. Bu konularda tereddütler kalkarsa ki inanıyorum biz de yeni öneriler geliştirebiliriz. İstikrarlı, hukuka saygılı dış politikada ilerleyeceğimize inanılmasını, güvenilmesini sağlamak zorundayız."

"CHP'DEKİ TARTIŞMAYA KATKI YAPMAM"

"Parti içindeki kurultay, değişim gibi sıcak tartışmaya katkı yapmak istemiyorum. Bir an önce iç hesaplaşma bir kenara bırakılmalı. Ben içerideki tartışmayı aşmaya katkı yapma konumunda olmayı tercih ediyorum. Önce ülke gelir. Her seçimde siyasi partiler açısından seçmenden alınacak dersler olur ve değerlendirilir elbet."

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