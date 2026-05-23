        BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 2026 | Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Kurban Bayramı ikramiyesi yattı mı, bayramdan önce yatacak mı?

        Bayram ikramiyesi ödeme günleri 2026: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme takvimini duyurdu. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da emekli ikramiyesi 4 bin TL olarak hesaplara yatırılacak. Bayram ikramiyesi, emekli tahsis numarası dikkate alınarak ödenmeye başlanacak. Peki, "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, dul-yetim aylığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) emekli ikramiyeleri erken yatar mı?" İşte tahsis numarasına göre emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi...

        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 19:40 Güncelleme:
        1

        Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödeme takvimi Bakan Işıkhan tarafından yapılan son dakika açıklaması ile duyuruldu. Bayram ikramiyeleri, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez SSK ve Bağ-Kurluların hesaplarına belirtilen tarihlerde yatırılmaktadır. Emekli bayram ikramiyelerinin hesaba geçip geçmediği, SGK tarafından uygulamaya alınan e-Devlet üzerinden üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayram ikramiyeleri erken yatar mı?" İşte 2026 bayram ikramiyesi ödeme takvimi...

        2

        EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs arasında yatırıyoruz." ifadelerini kullandı.

        3

        KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerinde yeni bir artış yapılmayacağını açıkladı. Bakan Işıkhan, Ramazan Bayramı döneminde ödenen ikramiye tutarının Kurban Bayramı için de geçerli olacağını belirterek, ödemelerin erkene çekilmesine yönelik çalışma yapılabileceğini ifade etti.

        Buna göre Kurban Bayramı'nda emekli ikramiyesi 4 bin TL olarak yatırılacak.

        4

        KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

        Bayram ikramiyesi emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü, malullük ve ölüm aylığı alan vatandaşlara ödeniyor.

        Ayrıca sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar da bu ödemeden yararlanabiliyor.

        Bunun yanı sıra şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ile terör olaylarından zarar gören siviller ve bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi kapsamına dahildir.

        5

        EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

        Emekli maaşı ödeme tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan mayıs ayı emekli maaşlarının bayramdan önce hesaplara yatırılacağını duyurdu.

        6

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medyadan yaptığı açıklama ile, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.

        Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı

        7

        EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ

        4A (SSK) Emeklileri Ödeme Takvimi

        Ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 olanlar: Mevcut ödeme günlerinde,

        Ödeme günü 23 ve 24 olanlar: 21 Mayıs tarihinde,

        Ödeme günü 25 ve 26 olanlar: 22 Mayıs tarihinde ödemelerini alacaklar.

        8

        4B (Bağ-Kur) Emeklileri

        Bağ-Kur kapsamında olan vatandaşlar için belirlenen tarihler şöyledir:

        Ödeme günü 25 ve 26 olanlar: 21 Mayıs tarihinde,

        Ödeme günü 27 ve 28 olanlar: 22 Mayıs tarihinde ödemelerini hesaplarında görecekler.

        4C (Emekli Sandığı) Ödemeleri

        Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emeklilerin 2026 Kurban Bayramı ikramiyeleri 20 Mayıs tarihinde tek seferde ödenecek.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
