Kurban Bayramı namaz saatleri Diyanet tarafından açıklandı. Uzun süredir beklenen Kurban Bayramı sonunda geldi. İslam alemi sabahın ilk saatlerinde bayram namazı heyecanı ile başlayacak. Ardından Kurban ibadeti yerine getirilecek. Ayrıca her bayramda olduğu gibi bu bayramda da akrabalar ziyaret edilecek. Peki "Kurban Bayramı namazı saat kaçta?" İşte bayram namazına ilişkin tüm detaylar...

Kurban Bayramı heyecanı her yerde yaşanıyor. Kurban Bayramı'nın arifesinde berberlerde yoğunluk yaşanıyor. Berberler yoğunluğa yetişebilmek için sabaha kadar makas sallayacak. Her bayram geleneksel hale gelen bayram tıraşı için bu bayramda da berberlerde arife günü yoğunluk yaşanıyor. Bayram öncesi müşterilerinin sayısının arttığını dile getiren berberler, gece geç saatlere kadar çalıştıklarını belirtiyor. Karabağlar'da berberlik yapan Lokman Sevinç, insanların bayram tıraşlarını genellikle son güne bıraktığını belirterek, "Bayramlarda genelde yoğun oluyoruz. Arife günleri yoğunluk artıyor. İnsanlar bayram tıraşını son güne bırakıyor. Bu gelenek haline gelmiş durumda. Bayram sabahına kadar çalışıyoruz" dedi.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA 2018?

Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.46, İstanbul'da 07.00, İzmir'de 07.11, Çanakkale'de 07.12, Iğdır'da 06.01'de kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

Kurban Bayramı namaz saati Adana: 06.39

Kurban Bayramı namaz saati Adıyaman: 06.27

Kurban Bayramı namaz saati Afyon: 06.57

Kurban Bayramı namaz saati Ağrı: 06.06

Kurban Bayramı namaz saati Aksaray: 06.43

Kurban Bayramı namaz saati Amasya: 06.33

Kurban Bayramı namaz saati Ankara: 06.46

Kurban Bayramı namaz saati Antalya: 06.58

Kurban Bayramı namaz saati Ardahan: 06.05

Kurban Bayramı namaz saati Artvin: 06.09

Kurban Bayramı namaz saati Aydın: 07.08

Kurban Bayramı namaz saati Balıkesir: 07.06

Kurban Bayramı namaz saati Bartın: 06.45

Batman: 06.15,

Bayburt: 06.16,

Bilecik: 06.57,

Bingöl: 06.17,

Bitlis: 06.11,

Bolu: 06.50,

Burdur: 06.59,

Bursa: 07.01,

Çanakkale: 07.12,

Çankırı: 06.42,

Çorum: 06.37,

Denizli: 07.03,

Diyarbakır: 06.19,

Düzce: 06.52,

Edirne: 07.09,

Elazığ: 06.22,

Erzincan: 06.20, Erzurum: 06.12, Eskişehir: 06.56, Gaziantep: 06.31, Giresun: 06.23, Gümüşhane: 06.19, Hakkari: 06.05, Hatay: 06.37, Iğdır: 06.01, Isparta: 06.58, İstanbul: 07.00, İzmir: 07.11, Kahramanmaraş: 06.32, Karabük: 06.46, Karaman: 06.48, Kars: 06.04, Kastamonu: 06.41, Kayseri: 06.37, Kırıkkale: 06.44, Kırklareli: 07.07, Kırşehir: 06.42, Kilis: 06.32, Kocaeli: 06.57, Konya: 06.50, Kütahya: 06.58, Malatya: 06.26, Manisa: 07.09, Mardin: 06.17, Mersin: 06.42, Muğla: 07.07, Muş: 06.13, Nevşehir: 06.40, Niğde: 06.41, Ordu: 06.25, Osmaniye: 06.36, Rize: 06.14, Sakarya: 06.55, Samsun: 06.31, Siirt: 06.12, Sinop: 06.35, Sivas: 06.30, Şanlıurfa: 06.25, Şırnak: 06.10, Tekirdağ: 07.06, Tokat: 06.31, Trabzon: 06.18, Tunceli: 06.20, Uşak: 07.01, Van: 06.05, Yalova: 07.00, Yozgat: 06.38, Zonguldak: 06.49."

Liderlerin bayram programları belli oldu

Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu. TBMM Başkanı Binali Yıldırım bayramın ilk günü İstanbul'da olacak. Yıldırım daha sonra memleketi Erzincan'a geçecek.

Liderlerin Kurban Bayramını nerede geçireceği belli oldu. TBMM Başkanı Yıldırım bayramın ilk günü İstanbul'da olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'da Kurban Bayramı'nda İstanbul'da olacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ise bayramda ailesiyle birlikte Ankara dışında olacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramını Ankara'da geçirecek. MHP'de bayramlaşma ise bayramın ikinci günü saat 14.00'te parti genel merkezinde yapılacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bayramı Ankara'da karşılayacak isimler arasında yer alıyor. Destici bayram namazını Tacettin Camisi'nde kılacak ardından Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret edecek. Karamollaoğlu ise bayram namazını parti genel merkezinin yanındaki Hamidiye Camisi'nde kılacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayramı memleketi Kocaeli'de karşılayacak. Akşener, bayramın ikinci günü Ankara'da bulunacak.

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