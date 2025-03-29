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        Haberler Gündem Güncel Bayram namazı saati: İl İl bayram namazı saatleri | İstanbul bayram namazı kaçta, Ankara bayram namaz saati | Son dakika haberleri

        İl İl bayram namazı saatleri

        Müslümanlar için büyük öneme sahip Ramazan Bayramı, yarın başlayacak. Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 07.07, İstanbul'da 07.22, İzmir'de 07.30'da kılınacak. İşte illerimizde bayram namazı saatleri...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 15:40 Güncelleme: 29.03.2025 - 15:40
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        İl İl bayram namazı saatleri
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        Ramazan Bayramı'nın başladığına işaret eden şevval hilali, bu akşam Kuzey Amerika'dan itibaren görülmeye başlanacak. Böylece İslam dünyasında heyecanla beklenen Ramazan Bayramı yarın idrak edilecek. AA'daki habere göre bayram namazı, Mekke'de 06.41'de, Medine'de 06.41'de, Kudüs'te 05.58'de, Gazze'de 06.01'de, Lefkoşa'da 07.04'te, Saraybosna'da da 07.04'te eda edilecek.

        EN ERKEN IĞDIR'DA KILINACAK

        Türkiye genelindeki camilerde bayram namazı kılınacak, ardından bayramlaşmalar yapılacak. Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 07.07, İstanbul'da 07.22, İzmir'de 07.30'da kılınacak. En erken bayram namazı saat 06.22'de Iğdır'da, en geç 07.32'de Edirne ve Çanakkale'de kılınacak.

        İLLERİMİZDE NAMAZ SAATLERİ

        Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

        "Adana: 06.57, Adıyaman: 06.45, Afyonkarahisar: 07.16, Ağrı: 06.26, Aksaray: 07.02, Amasya: 06.55, Ankara: 07.07, Antalya: 07.16, Ardahan: 06.27, Artvin: 06.31, Aydın: 07.27, Balıkesir: 07.27, Bartın: 07.09, Batman: 06.34, Bayburt: 06.37, Bilecik: 07.18, Bingöl: 06.36, Bitlis: 06.30, Bolu: 07.12, Burdur: 07.17, Bursa: 07.22, Çanakkale: 07.32, Çankırı: 07.03, Çorum: 06.58, Denizli: 07.22, Diyarbakır: 06.37, Düzce: 07.13, Edirne: 07.32, Elazığ: 06.41, Erzincan: 06.40, Erzurum: 06.33, Eskişehir: 07.16, Gaziantep: 06.49, Giresun: 06.44, Gümüşhane: 06.40, Hakkari: 06.23, Hatay: 06.54, Iğdır: 06.22, Isparta: 07.16, İstanbul: 07.22, İzmir: 07.30, Kahramanmaraş: 06.50, Karabük: 07.07, Karaman: 07.05, Kars: 06.26, Kastamonu: 07.03, Kayseri: 06.56, Kilis: 06.50, Kırıkkale: 07.04, Kırklareli: 07.29, Kırşehir: 07.01, Kocaeli: 07.18, Konya: 07.08, Kütahya: 07.18, Malatya: 06.45, Manisa: 07.28, Mardin: 06.35, Mersin: 07.00, Muğla: 07.25, Muş: 06.32, Nevşehir: 06.59, Niğde: 06.59, Ordu: 06.46, Osmaniye: 06.53, Rize: 06.36, Sakarya: 07.16, Samsun: 06.53, Şanlıurfa: 06.43, Siirt: 06.30, Sinop: 06.57, Şırnak: 06.28, Sivas: 06.50, Tekirdağ: 07.28, Tokat: 06.52, Trabzon: 06.39, Tunceli: 06.40, Uşak: 07.20, Van: 06.25, Yalova: 07.21, Yozgat: 06.59, Zonguldak: 07.11."

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