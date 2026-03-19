BAYRAM NAMAZI KILINIŞI VE OKUNACAK DUALAR

Ramazan ve Kurban Bayramı namazları ikişer rekat olup cemaatle kılınır. Vakit namazlarına göre bayram namazı kılınışı farklıdır.

Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:

1. Rekat

İmam "Allahuekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar.

İmam ve cemaat içlerinden "Sübhaneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allahuekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.

Sonra aynı şekilde "Allahuekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allahuekber " diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır. Tekbirler arasında üç defa "Sübhanellahi’l-azim" diyecek kadar beklenir.

Bundan sonra cemaat susup bekler. İmam, gizlice Euzü besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sureyi sesli olarak okur, sonra rüku ve secdeler yapılır ve ikinci rekata kalkılır.