Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Milyonlarca Müslüman, bayramın ilk günü sabah saatlerinde bayram namazını eda etmek için camilerde bir araya gelecek. Cemaatle birlikte kılınan namaz öncesi bayram namazı kılınışı yanı sıra namazda okunacak dualar ve sureler araştırılmaya başlandı. Peki, Ramazan Bayramı namazında hangi dualar okunur? İşte Diyanet ile bayram namazında okunacak dualar ve sureler...
Bayram namazı kılınışı diğer vakit namazlarına göre farklılık gösteren namazlardandır. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, Ramazan Bayramı namazı iki rekat olarak kılınır. Her rekatta önce Fatiha Suresi okunur, ardından kısa bir sure eklenir. Namazın ardından ise çeşitli dualar okunarak Allah'a şükredilir. Hayır, af ve mağfiret dileklerinde bulunulur.
BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Hangi bayram namazı kılınacaksa niyet ona göre yapılır.
Ramazan Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama”
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama”
şeklinde niyet edilir.
BAYRAM NAMAZI KILINIŞI VE OKUNACAK DUALAR
Ramazan ve Kurban Bayramı namazları ikişer rekat olup cemaatle kılınır. Vakit namazlarına göre bayram namazı kılınışı farklıdır.
Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
1. Rekat
İmam "Allahuekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar.
İmam ve cemaat içlerinden "Sübhaneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allahuekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.
Sonra aynı şekilde "Allahuekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allahuekber " diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır. Tekbirler arasında üç defa "Sübhanellahi’l-azim" diyecek kadar beklenir.
Bundan sonra cemaat susup bekler. İmam, gizlice Euzü besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sureyi sesli olarak okur, sonra rüku ve secdeler yapılır ve ikinci rekata kalkılır.
2. Rekat
İmam, gizlice besmele çeker. Fatiha ve zamm-ı sureyi sesli olarak okur. Ardından imam ve cemaat, "Allahuekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.
Peşinden aynı şekilde "Allahuekber" diyerek bir tekbir daha getirilip eller yine yana bırakılır. Sonra aynı şekilde üçüncü bir tekbir daha alınır ve eller yine yana salınır.
İlk rekatta olduğu gibi ikinci rekatta da tekbirler arasında üç defa "Sübhanellahi’l-azim" diyecek kadar beklenir. Üçüncü tekbirin akabinde "Allahuekber" diyerek rükûa varılır.
Tıpkı birinci rekatta olduğu gibi rüku ve secdeler tamamlanır. İkinci secdeden sonra oturulur. "Tahiyyat", "Salli" "Barik", "Rabbena atina" ve "Rabbena’ğfirli" duaları okunur. Sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.